Cala il sipario sulla festa di San Giovanni Battista a Quartu e già si pensa all'edizione dell'anno prossimo con il nuovo obriere Gianni Pau che nella serata di ieri ha ricevuto la bandiera per il tradizionale passaggio di consegne con il vecchio obriere Stefano Campus. Stasera alle 20 in via Sulis ci sarà l’arrivo di tutto il corredo di San Giovanni Battista e il passaggio tra la vecchia obriera Daniela Porcu e la nuova Consuelo Selis, moglie di Pau. Un altro momento ha detto Pau, < di profonda emozione, fede e tradizione, che vivo circondato dall’affetto delle persone che da sempre condividono questo cammino. La loro presenza rende ancora più speciale questa occasione così importante per me e per la mia famiglia>.Pau, sarà affiancato dagli obrieri di compagnia Massimiliano Caddeo, Antonio Porcu e Luigi Curreli e dall’obriere di bandiera Giancarlo Mainas. Gianni Pau aveva annunciato la sua scelta di diventare obriere di San Giovanni, domenica scorsa dopo la messa al parco Parodi a Sant’Andrea e prima della partenza del corteo storico. L'edizione 2026 si concluce invece domani alle 18 davanti all’abitazione dell’obriere Stefano Campus e di sua moglie l’obriera Daniela Porcu dove ci sarà il taglio e la degustazione degli ultimi tre gateaux. Gli altri quattro erano già stati tagliati nelle sere precedenti. Sono i bellissimi castelli di zuccheo realizzati dalla maestra dolciaia Anna Maria Sarritzu e dal dolciaio Antonello Campus che ciascuna delle sette traccheras come da tradizione porta in dono all'obriera. A chiudere la serata alle 21,30 lo spettacolo musicale del gruppo Fantasias de Ballos.

Giorgia Daga

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