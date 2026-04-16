Il Comune di Palau, attraverso il Settore Socio Culturale, promuove un ciclo di incontri dedicati a genitori, insegnanti ed educatori, con l’obiettivo di offrire spunti di riflessione su tematiche cruciali legate al mondo dell’adolescenza. Attenere a tenere gli incontri sarà Lorenzo Braina, educatore, pedagogista e divulgatore sardo, fondatore e Direttore Scientifico del Centro Crea. L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, si svolgerà presso il Foyer del Cine Teatro Montiggia e rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento su dinamiche educative sempre più complesse.

Il calendario prende il via oggi, giovedì 16 aprile, alle ore 18:00, con un appuntamento dedicato al rapporto tra adolescenza e famiglia, affrontando il tema del conflitto come elemento spesso presente oltre che potenziale. Il secondo incontro, previsto per il 28 aprile, sarà incentrato sulle relazioni sociali, con un focus su bullismo, aggressività e isolamento, fenomeni sempre più diffusi tra i giovani. L’8 maggio si parlerà invece del ruolo dell’immagine nella costruzione dell’identità adolescenziale, analizzando come i ragazzi si percepiscono e si raccontano in un’epoca dominata dai social media. Il ciclo si concluderà il 22 maggio con un tema delicato e fondamentale: l’educazione alla sessualità, intesa come strumento di comprensione e crescita.

Con questi incontri, il Comune di Palau prosegue nel proprio impegno di carattere sociale, offrendo momenti di dialogo e strumenti utili per accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso di crescita.

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