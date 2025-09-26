Ortau e Culurzones de patata cun nebidedda protagonisti assoluti oggi 27 settembre ad Ardauli in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025. Il Comune e la Delegazione di Oristano dell'Accademia Italiana della Cucina organizzano infatti un convegno sulle specialità della tradizione ardaulese, inserite quest’anno nella lista dei prodotti agroalimentari della tradizione della Sardegna. L’appuntamento è per le 11 al salone pubblici spettacoli.

Sarà la sindaca Tina Fadda ad aprire il convegno moderato da Gian Paolo Cossu, vice-delegato AIC . A cura di Laore lo sviluppo del tema: “L’importanza dei PAT nel patrimonio agroalimentare regionale sardo”. Quindi saranno presentate le due specialità ardaulesi e seguirà il dibattito sul tema: “Il ruolo delle delegazioni sarde dell’Accademia Italiana della Cucina nella promozione dei Prodotti Agroalimentari della Tradizione della Regione Sardegna”. Seguirà (con una quota di 40 euro a persona) il pranzo a base di specialità ardaulesi, preparato dai due ristoranti di Ardauli.

© Riproduzione riservata