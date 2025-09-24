Saranno tre giorni di riti religiosi ed appuntamenti in piazza, a Senis, in occasione dei festeggiamenti in onore dei santi Cosma e Damiano. L’organizzazione è a cura del comitato della festa del 2025, in collaborazione con Pro loco e Comune.

Venerdì 26 settembre, alle 22, si inizia con il party spettacolo dedicato agli anni 90’ intitolato “Remember 90” e a seguire Dj. Sabato 27 settembre, alle 22, il gruppo musicale “Disizu” e il karaoke con Valentina. Domenica 28 settembre, alle 10.30, la parte religiosa, con la processione per le vie del paese, accompagnata dalle confraternite della forania di Laconi, dal gruppo folk di Senis e da Aurora all’organetto; alle 11, la messa solenne.

Alle 17.30 lo spettacolo di magia, per tutte le età, “The Magican”, con Lorenzo Mameli; a seguire tombolata. Alle 21, infine, balli in piazza con il fisarmonicista Ignazio Mura.

© Riproduzione riservata