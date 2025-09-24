La scuola civica intercomunale “Più Musica”, della quale fanno parte Cabras, come Comune capofila, Riola Sardo e Baratili San Pietro, dà il via al nuovo anno scolastico 2025-2026. Le iscrizioni possono essere effettuate entro le ore 23.59 di domenica 5 ottobre, esclusivamente mediante il modulo online compilabile sullo sportello telematico polifunzionale del Comune di Cabras.

Per accedere allo sportello è necessario munirsi di Spid. Per ricevere assistenza sulla compilazione è invece possibile recarsi all’Informa comunità, in via Matteotti. L’offerta prevede una suddivisione tra corsi classici, moderni e di musica popolare. Sono 25 i corsi attivi, tra i quali “Informatica musicale applicata alle tastiere e synt”, molto apprezzato da chi intende approfondire le tecnologie informatiche e lavorare sulla registrazione di quello specifico strumento.

Per ogni corso è possibile scegliere il livello di studio, tra propedeutica e formazione musicale di base, livello avanzato e perfezionamento. Le lezioni si terranno nei locali del Centro Sociale di Solanas.

© Riproduzione riservata