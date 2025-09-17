Il conto alla rovescia è iniziato: Siddi diventa capitale del buon cibo e della cultura. Dal 19 al 21 settembre il borgo della Marmilla ospita la diciottesima edizione di Appetitosamente, il Festival Regionale del Buon Cibo. È stato definito il programma completo, che intreccia enogastronomia, musica, comicità e incontri culturali trasformando il paese in un laboratorio diffuso di esperienze e convivialità.

L’opera d’arte di una intera comunità

«Appetitosamente è possibile solo grazie allo sforzo corale della nostra comunità – afferma il sindaco Marco Pisanu – ringrazio il Comitato Appetitosamente 2021, la Pro Loco, le associazioni, la cooperativa Villa Silli, i Barracelli, i tanti volontari e le signore che preparano la pasta, insieme a tutti i cittadini che rendono possibile il festival. Per un paese di 550 abitanti è straordinario riuscire a organizzare una manifestazione di questa portata. Siddi ha una storia legata al Pastificio Puddu e alla tradizione della pasta, ma anche un patrimonio culturale e ambientale unico: la Giara, la Tomba di Giganti, i musei, il centro storico. Con collaborazioni internazionali come le Summer School International siamo diventati un laboratorio aperto al mondo. Appetitosamente non parla solo di cibo: è un modo per valorizzare identità e territorio, contrastare lo spopolamento e costruire futuro».

Il programma

Venerdì 19 settembre

Ore 17.30 – Buon appetito!!!: saluti istituzionali e apertura in Piazza L. Da Vinci.

Ore 18.00 – Dialogo Cibo e Storia con Marco Pisanu, Pierluigi Montalbano, Claudia Zedda, Betty Di Bernardo (IncoMunis) e Antonio Furesi (AIS Sardegna).

Ore 20.00 – Semjai: rito propiziatorio sulla semina con sciamani-seminatori, tamburi diretti da Marco Serra, tromba di Riccardo Pittau, recita di Antonella Puddu, da un’idea di Mariano Corda ed Emilio Lieto Ortu.

Ore 20.30 – Inaugurazione Cultura In-Materiale: opere di Mariano Corda e della comunità di Siddi (AnimalIrreali e Campo di grano-mietitore-spigolatrice).

Ore 22.00 – Prelibatezze musicali: concerto dell’Orchestra Regionale Sarda “Franco Oppo” con musiche di Mozart e Vivaldi (Chiesa Parrocchiale).

Sabato 20 settembre

Ore 10.00 – Spettacolo Nella pancia di Pinocchio di Betti Pau, area alberata chiesa San Michele; a seguire spuntino “da favola”.

Ore 10.30 – Ex ospedale Managu, presentazione del libro di Giovanni Fancello Grazia Deledda e il cibo. Da Omero ai giorni nostri con letture di Stefano Resmini; ospitalità con caffè e pistocus finis.

Ore 11.30 – Museo Casa Steri (loggiato), laboratorio di degustazione e racconto Sono fico!!! con Gianmario Mallica, Pierluigi Carreras e Fabrizio Fenu *.

Ore 15.30 – Casa Pau (loggiato), laboratorio Seada’s story con Giovanni Fancello, Gabriela Pitzianti e l’associazione Coriccheddos *.

Ore 18.00 – Concerto di Simone Cristicchi Dalle tenebre alla luce alla Tomba di Giganti Sa Domu ’e s’Orcu. Simone Cristicchi – voce e chitarra; Riccardo Corso – chitarre, mandolino e bouzouki; Riccardo Ciaramellari – pianoforte, fisarmonica e tastiere; Giuseppe Tortora – violoncello.

Ore 21.00 – Cena diffusa Aggiungi un posto a tavola nelle vie del centro di Siddi.

Ore 22.00 – Armonie Gourmet: Le Balentes in concerto (Piazza L. Da Vinci) – Pamela Lorico, Stefania Liori, Federica Putzolu (voci); Pierpaolo Liori (fisarmonica); Antonio Pisano (batteria); Fabrizio Lai (chitarra); Fabio Useli (basso).

Ore 23.00 – Ex Pastificio Puddu (cortile), incontro Che stile! con Corrado Casula e testimoni d’epoca, degustazioni e musiche *.

Ore 24.00 – Guarda che è ora: DJ set con Tony C. — a cura dei giovani di Siddi (Parco San Michele).

Domenica 21 settembre

Ore 6.30 – Colazione da… l’Orco!: live del maestro Cristian Marcia e dei Meras Notas Ensemble alla Tomba di Giganti Sa Domu ’e s’Orcu, con colazione finale.

Ore 10.00 – Casa Pau, laboratorio Giri di semola: fregula e parenti mediterranei con Roberta Muscas e Chiara Cogotti *.

Ore 10.30 – Ex ospedale Managu, anteprima del libro di Alessandra Guigoni Enciclopedia enogastronomica della Sardegna con l’autrice, l’editore Carlo Delfino, Valentina Ragazzo e collaboratori.

Ore 13.30 – Casa Pau, pranzo tematico Club Méditerranée con Chiara Cogotti e Corrado Casula.

Ore 15.30 – Museo Casa Steri, laboratorio I segreti della longevità con Pierpaolo Sedda e Laura Moleri *.

Ore 17.00 – Casa M, conversazioni di etnogastronomia Le cucine di Babele con Paulina Herrera, Anais Cancino, Silviya Nedelcheva (ArteVinoVita®), coordina Alessandra Guigoni.

Ore 18.30 – Sagrato chiesa di San Michele, incontro Un conduttore tra i primi con Federico Quaranta. Presenta Corrado Casula.

Ore 20.00 – Parco San Michele, monologo Vita in monoporzioni di Daniela Vitellaro con mostra pittorica di Pagno e accompagnamento musicale di DJ Gavy.

Ore 20.30 – Piazza Da Vinci, degustazione Mangia come parli a cura della Pro Loco di Siddi (piatti fatti di pane) ***.

Ore 22.00 – Piazza Da Vinci, spettacolo finale di Dario Vergassola Storie Sconcertanti.

Ore 24.00 – Saludi e trigu in Piazza L. Da Vinci.

Mostre, spazi e luoghi

Durante i tre giorni saranno visitabili la mostra mercato dei produttori locali, le zone relax e i principali luoghi di interesse di Siddi: il Museo delle Tradizioni Agroalimentari, il Museo Ornitologico, il Parco archeologico Sa Fogaia, le chiese di San Michele e della Visitazione, la Tomba di Giganti Sa Domu ’e s’Orcu.

Organizzazione e collaborazioni

Appetitosamente 2025 è organizzato dal Comune di Siddi, dal Comitato Appetitosamente 2021, dalla Cooperativa Villa Silli e dalla Pro Loco, con la collaborazione della comunità, della Compagnia Barracellare, delle associazioni locali e non (Generazioni Solidali APS, Associazione Biodiversità Gonnese), della Parrocchia, del museo Casa Steri e di Laore Sardegna.

Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Banco di Sardegna.

Food partners: Fattorie Cuscusa, Terra dei Nuraghi, Mini caseificio Genne’ Sciria, Fichìa di Fabrizio Fenu, Marco Carboni srl – Mercato Agroalimentare della Sardegna.



