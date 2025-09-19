A Baradili, domani e mercoledì il raviolo sarà protagonista in un doppio evento all’insegna del gusto, della cultura e della condivisione.

Nel paese più piccolo della Sardegna, nel cuore della Marmilla, la sagra dei ravioli ha da sempre richiamato migliaia di persone. Quest’anno, inoltre, sarà un evento culturale e di promozione del territorio, organizzata dall’amministrazione comunale, con il sostegno della Regione e dell’associazione “Plastic Free”.

Domani il via con “Raviolo vero – Tutto il buono che c’è dentro Baradili”, mercoledì 24 appuntamento con “Ravioli a Tavola – Un dialogo lungo una cena”.

Domani, a partire dalle 20, sarà una festa del raviolo, con la leggenda che diventa rito conviviale.

“Custodiamo una leggenda antica – commenta la sindaca Maria Anna Camedda - quella dei ravioli di Santa Margherita, simbolo di generosità e condivisione. Si racconta che, un tempo, attorno a quei ravioli si unissero le persone, trasformando un semplice piatto in un gesto d’amore e in un legame indissolubile con la terra. Sabato cercheremo di riproporre tutto questo”.

Dalle finestre affacciate sulla piazza usciranno i ravioli, condivisi da tutta la comunità. La piazza, illuminata e vestita a festa, accoglierà così chiacchiere, sorrisi e incontri. Evento gratuito, aperto a tutti ma per il quale sarà necessaria la registrazione (online su Eventbrite).

Mercoledì 24, alle 20.30, la seconda data. “Un evento che trasforma una cena in un’occasione di incontro, dialogo e riflessione”, prosegue Camedda. Lungo la via Municipio una tavolata di 60 metri con 200 posti a sedere, dove protagonista sarà il raviolo di Baradili, proposto in 3 diverse ricette: due salate e una dolce.

“A tavola le parole si intrecceranno ai sapori – afferma il primo cittadino - non un seminario tradizionale, ma un Talk a tavola, un format innovativo che sostituisce le distanze formali con il dialogo diretto e informale tra relatori e comunità”. Il tema della serata sarà: “Il raviolo di Baradili: scrigno di storie, paesaggi, persone, relazioni e cultura del benessere”. Condurranno Alessandra Guigoni e Giulia Salis. Ospiti il giornalista Enrico Gaviano, gli chef Francesco Vitale, Piergiorgio Parini, Maria Carta, l’esperto Maurizio Orgiana, l’archeologo Nicola Dessì e Giuseppe Manias, operatore culturale. Intrattenimento musicale lungo la tavolata con Riccardo Mannai. Evento gratuito e aperto al pubblico e partecipazione possibile, anche in questo caso, solo su prenotazione.

