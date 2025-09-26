L’appuntamento è per domani a Villa De Villa con la Stand Up Comedy di Pasqualino Massa, Roberto Lai, Luca Tramatzu, Max Puddu e Albert Canepa, artisti che con la loro freschezza e la comicità irriverente stanno raccogliendo il favore del pubblico anche fuori dai confini regionali. Lo spettacolo prenderà il via alle 19.30, la serata proseguirà con il Dj Set live di Didi. L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. E’ possibile prenotarsi online sul sito di Framentu.

