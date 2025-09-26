A Ula Tirso mille piante per i cittadiniLe domande al Comune entro il 10 ottobre
Ad Ula Tirso il Comune punta a promuovere e valorizzare l’olivicoltura nel territorio comunale.
Per questo mette a disposizione dei cittadini 1000 piante di ulivo da destinare alla messa a dimora in terreni idonei, con un minimo di 10 fino a un massimo di 50 piante per nucleo familiare.
La scadenza per richiedere l’assegnazione delle piante nell’ambito del progetto “Radici forti, terra viva: 1000 nuovi ulivi per Ula Tirso” è fissata per il 10 ottobre.
La domanda va consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo o tramite e-mail all’indirizzo info@comune.ulatirso.or.it.