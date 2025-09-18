I dilettanti allo sbaraglio sono pronti a esibirsi ma anche a essere giudicati. Non in televisione però, ma a Milis, il prossimo 27 settembre all'interno del suggestivo anfiteatro Boyl a partire dalle 21.

Il Comune organizza per la prima volta “La Corridona”: per chi partecipa sarà un'occasione unica per esibirsi.

C'è chi canterà, chi ballerà, chi reciterà e chi farà semplicemente ridere i presenti. Si svolgerà secondo lo schema dello storico format televisivo, una sorta di festa paesana, in cui un numero di concorrenti si esibiranno con canzoni, balli, poesie e spettacoli fantasiosi. Le esibizioni verranno giudicate anche dal pubblico presente: se l'esibizione piacerà i concorrenti riceveranno applausi, se l'esibizione non piacerà il pubblico potrà fischiare, urlare, battere con strumenti vari su pentole o altri attrezzi, produrre altri rumori con vari oggetti.

Nell'anfiteatro verrà posizionato un semaforo che indicherà il momento del verdetto del pubblico, ricalcherà l'aspetto dei classici strumenti stradali. Le adesioni per partecipare sono terminate pochi giorni fa. Ora non rimane che attendere l'inizio dello spettacolo. Per poi ridere.

