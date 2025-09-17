I presenti potranno scoprire tradizioni antiche, apprendere le arti di un tempo e vivere esperienze a contatto con la natura, in particolare quella incontaminata della splendida Oasi di Pischeredda. Potranno poi gustare prodotti locali e sorseggiare i vini delle cantine ottocentesche. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, a Nurachi, torna l'evento esperienziale Nuracque. Il ricco calendario e le singole esperienze da vivere, si possono consultare al sito . Nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre ci sarà l'occasione per conoscere l'Oasi attraverso escursioni, come la passeggiata etnobotanica in laguna, o scoprire i segreti della pesca tradizionale a bordo di una barca che navigherà sulle acque dello stagno. E poi un aperitivo al tramonto e muggini arrosto accompagnati dalla vernaccia prodotta a Nurachi. La serata si concluderà con l'osservazione delle stelle.

Sabato 4 ottobre il Sinis potrà essere ammirato dal cielo: sarà infatti possibile prenotare un volo in paramotore. Ad accogliere i turisti e i visitatori sarà la Casa Museo Peppetto Pau, nel cuore di Nurachi. Le esperienze che si potranno vivere saranno ancora tante durante la giornata: si potrà imparare a costruire su sulitu, il flauto sardo. In programma anche il laboratorio della terra cruda, dell'intreccio del falasco e di arte contemporanea.

Le cantine saranno tra le grandi protagoniste, come sempre, di Nuracque: in quella Caddeo si svolgerà l'evento di musica tradizionale con Is cantadoris e launeddas mentre in quell Sardu si approfondirà la fermentazione del vino. In programma anche varie passeggiate nel pomeriggio, come l'escursione storico culturale alla scoperta di Nurachi e l'escursione in bici in laguna al tramonto.

Per gli appassionati di enologia, l'appuntamento è con Vernaccia & Territoire, wine tour con l'enologo in vigna e in una cantina storica di Nurachi. Si potrà partecipare al laboratorio di preparazione della bottarga. Ci sarà anche Cena sotto le stelle, che si svolgerà in via Mariano, un vicolo in cui si snoderà una lunga tavola imbandita e ricca.

Avventura sarà invece la parola chiave di domenica 5 ottobre, quando si potrà partecipare ad un'escursione in kayak sulle acque della laguna o fare una rilassante escursione in bici lungo la laguna di Cabras, nota anche come la “ciclovia degli stagni”.

