Da domani a Quartucciu la musica diventa occasione di incontro e crescita con “Sa Domu de su Coro”. Un nuovo laboratorio di canto corale promosso da Il Crogiuolo, aperto a chiunque voglia approfondire il potenziale della propria voce. L’iniziativa, ospitata negli spazi di Sa Domu de su Coru in via Progresso 2, si rivolge a tutti, dai ragazzi agli adulti, senza la necessità di esperienza musicale. L’obiettivo dichiarato è di riscoprire il piacere di cantare insieme, superando timidezze e insicurezze.

A guidare le lezioni sarà la maestra Sandra Ruggeri, con i partecipanti che lavoreranno sulle tecniche di respirazione e vocalità di base. Un repertorio vasto che spazierà dal canto popolare al moderno, con arrangiamenti a due e tre voci. Il laboratorio si terrà ogni giovedì dalle 19 alle 20.15 a partire dal 7 maggio, con un approccio leggero e ludico, pensato per favorire la condivisione e il benessere personale. Il percorso si concluderà con un concerto finale aperto al pubblico.

Per informazioni: 3348821892

© Riproduzione riservata