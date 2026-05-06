C’è tempo fino al 24 giugno per presentare le domande per accedere ai contributi per il diritto allo studio destinati agli studenti di Oristano. Il Comune ha pubblicato il nuovo bando relativo alle borse di studio regionali e ai buoni libro per l’acquisto dei testi scolastici.

La borsa di studio regionale è rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado che hanno frequentato l’anno scolastico 2025/2026. Per ottenere il contributo sarà necessario avere un Isee non superiore a 14.650 euro. Il Comune precisa che chi ha già presentato domanda per la borsa di studio nazionale potrà comunque partecipare anche al bando regionale: l’incompatibilità scatterà soltanto al momento dell’erogazione del beneficio.

Il bando per i buoni libro e il rimborso delle spese per i testi scolastici riguarda invece gli studenti che frequenteranno le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’anno scolastico 2026/2027. In questo caso la soglia Isee massima è fissata a 20 mila euro.

Le domande dovranno essere presentate attraverso il portale telematico dei servizi scolastici del Comune dal genitore, dal rappresentante legale oppure dagli stessi studenti se maggiorenni e residenti a Oristano. Per informazioni e supporto nella compilazione sarà possibile rivolgersi agli uffici comunali di Informacittà e della Pubblica istruzione.

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