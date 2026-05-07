Bloccati in una grotta a Cala Gonone, paura per quattro turisti uruguaiani.

Erano da poco passate le 15 ieri, mercoledì 6 maggio, quando al 112 è arrivata una chiamata che segnalava quattro turisti bloccati nella grotta “Oddoana”. Avevano imboccato il sentiero che collega Cala Luna a Cala Fuili, ma non riuscivano ad uscire dalla grotta per via di un corso d’acqua che ne impediva il passaggio.

A complicare la situazione ci si è messo il maltempo, che ha costretto l’elicottero Drago 143 dei Vigili del fuoco, inviato sul posto, a fare rientro alla base.

Una squadra dei Vigili del fuoco si è dunque occupata della ricerca via terra, mentre veniva attivato il Nucleo Sommozzatori in assetto speleo con base a Cagliari.

I quattro escursionisti sono poi stati individuati lungo il sentiero, erano riusciti ad uscire dalla grotta, rivelatasi poi una conca naturale usata come riparo dalla pioggia. I quattro sono stati portati via mare fino al porto di Cala Gonone con un battello messo a disposizione da un privato e una motovedetta della Guardia Costiera.

(Unioneonline)

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