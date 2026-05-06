Si chiama “Il Vaso Letterario – Bàini fiorisce di Storie”, l’ultima iniziativa ideata e proposta dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu” di Villa Verde, in collaborazione con il Servizio Civile.

Un passo per unire assieme letteratura e natura. I partecipanti dovranno effettuare alcuni passaggi: il primo sarà ritirare in biblioteca la poesia dedicata ai fiori o alla natura; in seguito realizzare un vaso fiorito ispirato a quelle parole, dando spazio alla creatività; infine, gli autori dovranno esporre il vaso in un luogo visibile (davanti a casa, sul davanzale, nel cortile o nel vicinato).

Ultimo passaggio sarà nel corso della passeggiata letteraria, prevista per l’ultima settimana di maggio, quando si scoprirà quale poesia è stata interpretata attraverso la creazione. Chi è interessato potrà richiedere informazioni e iscriversi in Biblioteca.

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