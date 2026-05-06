"Macomer, i pionieri dell’industria in Sardegna". L’Associazione Nino Carrus propone un nuovo appuntamento dedicato alla storia e all’identità del territorio. Venerdì, alle 17.30, nella sala consiliare sarà presentato il libro di Domenico Falchi: "Macomer, i pionieri dell’industria in Sardegna", un'opera che ricostruisce le origini dell’imprenditoria macomerese e il ruolo che questa esperienza ha avuto nello sviluppo economico del Marghine e dell’intera isola. Quella di venerdì è una iniziativa organizzata in collaborazione con la Fondazione di Sardegna e del Comune di Borore, che si inserisce nel percorso culturale che l’Associazione porta avanti da anni, con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica e stimolare una riflessione condivisa sul futuro dei territori interni.

All’evento, dopo la presentazione del presidente dell'associazione, Rosanna Carboni e i saluti del sindaco, Tore Ghisu, l'imprenditrice Rossana Ledda coordinerà i lavori. L'autore del libro, Domenico Falchi dialogherà con Annamaria Baldussi. Seguirà l'intervento del giovane imprenditore bororese, Francesco Forma, che esporrà l'attuale assetto produttivo dell'area industriale di Tossilo.

In serata sarà proiettato il filmato realizzato da Marco Benevole, che racconta, con le immagini, testimonianze d'epoca.

"L’appuntamento - dice la presidente dell'associazione Nino Carrus, Rosanna Carboni - è aperto al pubblico e rappresenta un momento importante per riscoprire una parte significativa della storia del Marghine, ma anche per riflettere sul ruolo che memoria e conoscenza possono avere nella costruzione di un futuro più consapevole"

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