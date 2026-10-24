Ortacesus, alla Comunità Dianova un laboratorio per recuperare il legnoDedicato ai giovani
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Vecchi pezzi di legno che diventano nuovi oggetti grazie al lavoro manuale e alla creatività. Alla Comunità Dianova di Ortacesus i ragazzi hanno partecipato a un laboratorio di falegnameria dedicato al recupero e al riutilizzo dei materiali. Durante l’attività si sono cimentati nelle diverse fasi della lavorazione: misurare, tagliare, assemblare i pezzi e trovare le soluzioni più adatte per realizzare i propri progetti. Un’occasione per acquisire nuove abilità pratiche, sperimentare tecniche di lavorazione e confrontarsi con un’attività che richiede precisione e attenzione.
Il laboratorio rientra nelle attività proposte dalla comunità, che affiancano il percorso terapeutico con momenti di apprendimento e lavoro pratico. La falegnameria permette ai partecipanti di sviluppare manualità e autonomia, ma anche di sperimentare la collaborazione e la condivisione delle competenze. Al centro dell’iniziativa c’è anche il riuso dei materiali: il legno recuperato viene trasformato e impiegato per realizzare nuovi oggetti, in un’attività che unisce creatività e attenzione alla riduzione degli sprechi.