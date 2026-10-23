Il 29 ottobre, la ProService - Servizio Antinsetti- effettuerà la disinfestazione da blatte in corrispondenza delle caditoie stradali d di diverse strade a Selargius. Interessate le vie dei Ginepri, San Salvatore (tratto compreso tra Via Pace e Via Roma), Pola, De Gasperi (tratto compreso tra Via la Malfa e il Cv. 70), Salvemini (tratto compreso tra Via Oristano e Via Milano), Romagnino (tratto compreso tra Via della libertà e Via Allende), Manno (tratto compreso tra Via Vienna e Via Satta);

i cittadini devono allontanare dalle adiacenze della strada biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi. Bisogna anche tenere gli infissi esterni chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa. E', infine, fatto divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata durante il trattamento e nei 30 minuti successivi;

© Riproduzione riservata