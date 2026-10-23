Quella di domani a Macomer sarà l’unica tappa ufficiale in tutta la Sardegna di "Linux Day", l’appuntamento annuale dedicato alla promozione del software libero e delle tecnologie Open Source, al quale sono interessate 50 città italiane, organizzata dal Gulmh in stretta collaborazione con il Centro di Servizi Culturali Unla. Il coordinamento nazionale è affidato all'associazione di volontariato Italian Linux Society. L'intera giornata sarà a ingresso libero e gratuito e si articola in due momenti: la mattinata sarà dedicata principalmente alle scuole medie superiori del territorio, con gli studenti che parteciperanno prima a seminari esplicativi sul sistema operativo Linux e sulle principali novità del settore, con approfondimenti mirati su strumenti multimediali applicati, gaming Open Source, strumenti Osint e Intelligenza Artificiale, per poi passare alla pratica utilizzando i software direttamente nelle postazioni dedicate. Nel pomeriggi le porte si apriranno invece a tutti i cittadini, curiosi e appassionati. Sarà possibile testare liberamente i sistemi operativi e i programmi Open Source adatti a ogni ambito professionale o privato. Inoltre, chi lo desidera potrà portare il proprio computer per installare Linux con il supporto tecnico e l'assistenza gratuita dello staff del Gulmh. Il Linux Day si conferma così un'occasione per scoprire da vicino tecnologie trasparenti che rispettano l'utente e acquisire maggiore consapevolezza sulla propria vita digitale

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