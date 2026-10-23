Per la sua edizione zero il festival ha scelto di non avere un nome in modo da definire la propria identità di pari passo con quella del neonato Centro per il Contemporaneo (CXC),dedicato alla ricerca, alla produzione e alla diffusione della cultura contemporanea. Ne fanno parte 5 associazioni culturali: Meridiano Zero, S’ALA Spazio per Artist*, SHIP, Iconica Selvatica e 222.

Si parte sabato 24 ottobre, alle 18, nello Spazio S’ALA di Sassari, in via Asproni 17, con l’inaugurazione dell’allestimento multimediale “Form” di Simona Vacca, sulla dissoluzione del concetto di identità e l’installazione audiovisiva “Jana’s Storm” di Liminal (Ilaria Pisoni) e 6zure (Irene Favata), un progetto che si configura come un profondo tributo alla Sardegna, terra d’origine delle artiste. Alle 20 ci si sposta allo Spazio Bunker, in Via Porcellana 17/A, per un aperitivo di benvenuto in attesa della performance Audio/VIsual di OAO OA e Amedeo Inglese, che inizierà alle 21.30.

Domenica 25 ottobre, alle 16.30 Jessie Hodges terrà un laboratorio di avvicinamento all’arte contemporanea per bambini e bambine dai 5 agli 8 anni dal titolo “In corso d’opera” (presso lo spazio La Tribù di Sassari, Via Turritana 29). Alle 20.30 allo Spazio Bunker, appuntamento con il concerto del cantante e polistrumentista Lacana, che ci accompagnerà in un viaggio fatto di atmosfere intime e paesaggi evocativi, dove il canto si fa racconto, con la sua musica che intreccia suggestioni nordiche e mediterranee in un linguaggio sonoro personale e riconoscibile.

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