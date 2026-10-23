Due diverse generazioni del Brasile, riunite dalle comuni radici nella musica popolare della nazione, in un dialogo sonoro: questo sabato il Bflat di Cagliari ospita l'incontro in musica tra il celebre cantautore e chitarrista brasiliano Guinga e la conterranea cantante e violinista Debora Dienstmann. Con la musica che ha inizio alle 21:30 in via del Pozzetto 9, il concerto viene promosso nell'ambito della seconda edizione del Festival di Musica Brasiliana, diretto da Roberto Bernardini.

Un'occasione speciale che viene interamente dedicata alla patria di samba, bossa nova e tanti altri generi che hanno fatto la storia della musica, per voce (e chitarra) di due suoi grandi interpreti. Da una parte Guinga, considerato uno dei talenti più importanti emersi nel panorama brasiliano degli ultimi decenni e cresciuto artisticamente tra choro, jazz, classica e tradizioni popolari brasiliani: dotato di un linguaggio compositivo personale, raffinato e immediatamente riconoscibile, le sue composizioni sono state interpretate da artisti del calibro di Elis Regina, Sérgio Mendes, Paulo César Pinheiro, Beth Carvalho, Clara Nunes e tanti altri ancora.

Dall'altra Debora Dienstmann, artista di grande versatilità e intensità con una formazione conservatoriale, profondamente legata anche lei alla tradizione del suo paese e capace di attraversare con naturalezza tanto il versante popolare quanto quello colto. La chitarra e la voce danno così vita a un dialogo intimo ed essenziale, dove la ricchezza armonica tipica di Guinga incontra l'espressiva e potente vocalità di Dienstmann, tra il lirismo, la poesia e i mille colori del Brasile.

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