La scrittrice cagliaritana, con il suo ultimo romanzo “La curatrice di libri antichi”, in libreria dai primi di ottobre, sarà la protagonista del nuovo appuntamento del festival letterario “Dialoghi d’Autore” in programma mercoledì a Soleminis nella sala della biblioteca comunale di via Sirios. Il romanzo, edito da Garzanti, narra la storia di Manon, una donna chiamata a catalogare una biblioteca di Verona che custodisce solo libri antichi e rari di scrittrici dimenticate. Ad aiutarla un giovane libraio antiquario Rafael. Il romanzo celebra le voci femminili del passato e invita a riflettere sul potere della memoria scritta. L’incontro con l’autrice avrà inizio alle 19. Ingresso libero.

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