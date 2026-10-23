Serata letteraria e musicale nella chiesa di San Francesco a Ittiri, un evento in collaborazione con la Pro Loco locale e con il patrocinio del Comune di Ittiri, inprogramma sabato 24 ottobre alle 20. Un appuntamento dedicato alla poesia e alla musica con letture tratte dall'opera "Francesco, canto di una creatura" di Alda Merini, interpretate da Domenico Soggia e Sabrina Solinas. L'evento sarà impreziosito dall'accompagnamento musicale di Melissa Cossu (violino), Giommaria Pinna (chitarra) e Anna Maria Canu (voce) e il coro parrocchiale San Pietro. L'evento si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del mese per la festa di San Francesco patrono d’Italia nell’anno dell’ottavo centenario della sua morte. Al centro della serata, scritti e poesie e musica che attraversala vita, il pensiero e l’eredità di Francesco, a partire dalle grandi questioni che la sua esperienza continua a porre all’uomo contemporaneo: la differenza tra amare e possedere, il rapporto con la natura e con la morte, la letizia come possibilità di una vita fertile, la fraternità e il perdono. Un dialogo aperto che nelle parole e nei gesti del santo di Assisi cerca gli elementi di un confronto vivo con le inquietudini e le contraddizioni del nostro tempo.

© Riproduzione riservata