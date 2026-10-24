Masullas, arriva la rassegna corale "Boxis de Atongiu"Appuntamento nella Chiesa Parrocchiale del paese
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Appuntamento con la musica, questo pomeriggio, a Masullas. Il Coro Polifonico “Sa Gloriosa”, con il patrocinio dell’assessorato comunale alla Cultura, presenta infatti la rassegna corale “Boxis de Atongiu”.
L’iniziativa è a partire dalle 18.30, nella Chiesa Parrocchiale del paese. Parteciperanno la “Corale San Francesco” di Monastir, diretto dalla Maestra Annalisa Schirru, il Coro Polifonico “La Sorgente 2000” di Sardara, con la Maestra Paola Usai, e i padroni di casa del Coro Polifonico “Sa Gloriosa”, diretto dal Maestro Ubaldo Lampis.
Un’occasione per riscoprire il canto polifonico e condividere un momento di cultura e comunità.