Il cinema documentario e la fotografia d’autore diventano un ponte che unisce due isole del Mediterraneo, Sardegna e Minorca, in un dialogo su identità, territori, nuovi modi di condividere l’arte e la cultura. Giovedì 29 e venerdì 30 ottobre torna a Sassari il festival di cinema documentario e fotografia Asincronie, organizzato dall’associazione 4Caniperstrada, con “Entre Illes – Tra isole”, due giornate realizzate in collaborazione con il festival minorchino Menorca Doc Fest.

Asincronie e Menorca Doc fest sono due festival coetanei, che dedicano la loro programmazione artistica ai linguaggi del cinema documentario e alla fotografia, e si guardano da due sponde del mare che un tempo erano unite da scambi e incroci di popoli. L’idea di questa collaborazione pluriennale nasce dal desiderio di porre l’attenzione sulle opere prodotte da artisti che vivono sulle isole e di mostrarle al pubblico, promuovendo una rete mediterranea di due festival che lavorano su tematiche e approcci comuni.

L’evento fa parte della 7^ edizione di Asincronie e si svolge tra il Cinema Cityplex Moderno (giovedì), con la proiezione di cinque documentari del Premio Biosfera selezionati dal festival di Minorca, che raccontano le tradizioni, la società e riflettono sullo sviluppo sostenibile dell’isola delle Baleari, e lo Spazio Bunker (venerdì), con gli eventi dedicati alla fotografia. Tra questi ultimi, una lettura portfolio con il direttore del Menorca Doc Fest, Cristian Coll, che si propone di selezionare progetti fotografici di particolare valore artistico sulla Sardegna da presentare nelle prossime edizione del MDF.

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