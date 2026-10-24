Il maltempo sta creando disagi ai collegamenti tra lo scalo isolano del Nord Ovest e la Liguria. I forti venti di maestrale hanno costretto il comandante della nave Moby Aki, partita venerdì sera dal porto di Genova e diretta a Porto Torres, a cambiare rotta e a viaggiare in direzione Olbia.

Questa mattina la nave Moby Aki è arrivata alle 7,30 nel porto di Olbia, da cui partirà stasera in direzione dello scalo ligure. La compagnia ha assicurato il rimborso integrale del biglietto ai passeggeri che hanno rinunciato al viaggio.

A Porto Torres è approdata questa mattina la Corsica Ferries, unica nave in porto, uno scalo interessato dai lavori dell’Antemurale di Ponente, l’opera infrastrutturale che, una volta terminata, consentirà alle imbarcazioni in entrata e in uscita una di effettuare le manovre in sicurezza e al riparo dai venti.

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