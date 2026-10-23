Si è svolta oggi, presso il Museo del Porto di Porto Torres, l'assemblea dedicata alla costituzione del Consorzio pubblico-privato di Li Lioni, alla presenza dell'assessore comunale all'Urbanistica, Cristina Capuana. L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra cittadini, proprietari e istituzioni sulle prospettive di valorizzazione del territorio, con particolare attenzione alla viabilità, alle infrastrutture e alle principali criticità dell'area. Tra i temi affrontati, particolare rilievo ha assunto quello dell'urbano diffuso, alla luce delle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale e degli strumenti urbanistici vigenti. L'obiettivo è approfondire, insieme agli uffici comunali competenti, le specificità dell'area e le possibili prospettive di riqualificazione e valorizzazione, nel rispetto della normativa. Nel corso dell'assemblea, l'assessore all’Urbanistica, Cristina Capuana , ha manifestato la massima disponibilità dell'Amministrazione comunale e del proprio assessorato ad accompagnare il percorso avviato, sottolineando la necessità di una rappresentanza formalmente costituita, capace di porsi come interlocutore unitario e riconoscibile nei rapporti con il Comune. L'assemblea ha quindi proceduto alla nomina del Comitato promotore, composto da:

Bastianino Spanu, Giuseppe Sanna, Roberto Fara, Enrica Cau, Irasema Belmonte, Claudio Sassu, Filomena Sanna, Germana Selis e Giuseppe Sedda. Il Comitato avrà il compito di avviare gli adempimenti necessari alla costituzione del nuovo organismo e di promuovere le prime interlocuzioni istituzionali con l'assessorato all'Urbanistica, il dirigente e i tecnici dell'Ufficio tecnico urbanistico comunale.Tra le prime attività è prevista una ricognizione della viabilità esistente, delle infrastrutture e delle principali criticità del territorio, attraverso il coinvolgimento di tecnici incaricati che si confronteranno con gli uffici comunali competenti. L'iniziativa nasce dalla volontà di superare interventi isolati e costruire una collaborazione stabile tra cittadini, proprietari e istituzioni, favorendo una programmazione condivisa degli interventi e una maggiore attenzione alle esigenze dell'area. Con la nomina del Comitato promotore si apre una fase operativa, fondata sul confronto diretto con l'Amministrazione comunale e gli uffici tecnici. L'obiettivo è dare risposte concrete alle criticità di Li Lioni e costruire, attraverso la partecipazione dei proprietari, una prospettiva condivisa di riqualificazione e valorizzazione del territorio.

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