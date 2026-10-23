Si chiama "Sinis Run – In movimento per la vita" e si corre domenica 29 novembre tra le strade di Cabras e il litorale di Torre Grande. È la prima edizione di una manifestazione podistica che l'Endas – Comitato Provinciale di Oristano Aps ha costruito attorno a un'idea semplice: far attraversare a piedi, di corsa o camminando, uno dei paesaggi più riconoscibili della Sardegna.

La gara

Una 10 km competitiva, inserita nel calendario nazionale Endas e riservata ai tesserati dell'Ente, con cronometraggio e classifiche. Una 10 km non competitiva sullo stesso percorso, senza classifica e aperta a tutti. E una camminata ludico–motoria di 5 km all'interno del centro abitato, pensata per famiglie, scuole e gruppi sportivi, da affrontare a ritmo libero. Partenza, arrivo e villaggio della manifestazione sono in Piazza Stagno, nel cuore di Cabras: ritrovo dalle 8, via alle 9.Il percorso dei 10 km esce dal paese, raggiunge la marina di Torre Grande e rientra a Cabras: strada asfaltata, pianeggiante, con lo stagno da una parte e il mare dall'altra. Un tracciato veloce, che per molti podisti sarà anche la prima occasione per correre dentro il Sinis in una domenica di fine novembre.

Il Comune

«Siamo felici di ospitare la prima edizione della Sinis Run, un appuntamento che unisce lo sport alla valorizzazione di un patrimonio naturalistico straordinario, tra la laguna e la terra dei Giganti», dichiara Carlo Trincas, assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di Cabras. «Crediamo che manifestazioni come questa siano un'occasione importante per far conoscere il nostro territorio attraverso un'esperienza attiva e sostenibile, capace di coinvolgere persone con passioni e livelli di preparazione diversi. La gara nazionale competitiva, la corsa non competitiva e la camminata aperta anche alle famiglie permetteranno a tutti di partecipare, riscoprendo il piacere di stare all'aria aperta e il legame profondo tra sport, natura e territorio».

Il Comitato

Il simbolo scelto per la manifestazione è un cerchio fatto di cerchi concentrici. È l'occhio dei Giganti di Mont'e Prama. Lo stesso segno, letto in un altro modo, è l'onda che si allarga quando un sasso cade nello stagno. Ed è il bersaglio, il punto di arrivo. «Volevamo un marchio che non fosse decorativo», spiega Roberto Putzu, presidente dell'Endas Comitato Provinciale di Oristano. «Quegli occhi guardano questo territorio da prima di noi. Metterli al centro di una corsa significa dire che si parte da qui, dalle cose che abbiamo, e che si torna qui. Il sottotitolo, in movimento per la vita, non è uno slogan: per noi lo sport di base serve a questo, a rimettere in moto le persone e i paesi».

Come partecipare

Le iscrizioni, già aperte, si possono fare esclusivamente online sul sito sinisrun.it, dove sono pubblicati il regolamento completo, le quote, i percorsi e il programma orario. I posti sono a numero chiuso. La manifestazione si svolge con il patrocinio e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e con il patrocinio del Comune di Cabras e della Fondazione Mont'e Prama, ed è organizzata nel rispetto delle autorizzazioni previste dall'art. 9 del Codice della Strada, con assistenza sanitaria e copertura assicurativa per tutti i partecipanti.

© Riproduzione riservata