Una giornata dedicata alla socializzazione, alla convivialità e al rafforzamento dei legami della comunità, valorizzando il ruolo degli anziani nella vita della comunità. A questo proposito, l’amministrazione comunale di Albagiara, domenica 8 novembre, ha organizzato l’iniziativa intitolata “La Giornata della Terza Età”.

Un evento che prenderà il via sin dal mattino, con la Santa messa e la deposizione di una corona di alloro al monumento dei caduti. Alle 12.30 è fissato il ritrovo dei partecipanti presso piazza Mercato. Alle 13 prenderà il via il pranzo sociale. È prevista una quota di contribuzione di 10 euro per i residenti. Per poter partecipare è necessario iscriversi recandosi presso gli uffici comunali negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13). La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 31 ottobre.

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