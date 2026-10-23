Un'era magica in cui raffinatissime colonne sonore infestavano anche i film di serie B, rievocata dai suoi migliori adepti: la coda autunnale del festival Karel Music Expo, intitolata "KME Grammy", prosegue sabato 24 al Teatro delle Saline di Cagliari con la celebre band milanese Calibro 35, che porta in scena musiche e immagini del documentario "Ellroy vs L.A." di Francesco Zippel, dalle 21 tra funk cinematico, blaxploitation, jazz-noir e ritmi urbani contemporanei.

Il secondo appuntamento ottobrino della ventesima edizione di KME, organizzata anche quest'anno dalla cooperativa Vox Day, è dunque in arrivo a poco più di una settimana dal debutto con Krano, cantautore veneto premiato con il David di Donatello alla Miglior Canzone Originale per il successo di critica "Le città di pianura", di Francesco Sossai. A questo giro, è un altro incontro tra musica e cinema a essere protagonista: i Calibro 35 presentano infatti il nuovo album "Ellroy vs L.A.", pubblicato lo scorso 9 ottobre per l'etichetta Record Kicks, veste discografica della colonna sonora originale per l'omonimo documentario di Zippel, premiato a marzo di quest'anno con il Nastro D'Argento per Cinema Spettacolo Cultura.

Così come il film, anche il disco è un sincero omaggio al grande scrittore americano James Ellroy, tra i più grandi nomi del neo-noir letterario a stelle e strisce e con titoli quali "Black Dahlia" e "L.A. Confidential" portati anche sul grande schermo. Confrontandosi con il cupo e allucinato immaginario dell'autore californiano, i dodici brani vedono il tradizionale funk cinematico del gruppo arricchirsi di influenze jazz, rhythm & blues e hip hop, non limitandosi ad affiancare le immagini ma entrando come parte integrante del racconto, tra luci e ombre del sottomondo losangelino al confine tra giustizia e criminalità, onestà e corruzione, realtà e finzione. Tra estratti dell'intervista a Ellroy, materiali d'archivio sulla città di Los Angeles e visual creati appositamente, Enrico Gabrielli (fiati e tastiere), Massimo Martellotta (chitarre e tastiere), Roberto Dragonetti (basso) e Fabio Rondanini (batteria) vanno a inserire in scaletta anche una selezione di pezzi del loro stimato repertorio, sotto la regia di Tommaso Colliva.

Nati nel 2007 come progetto di ricerca sonora, in una ricca era di riscoperta delle colonne sonore italiane e di parallela nascita di movimenti come la Psichedelia Occulta Italiana, i Calibro 35 hanno sviluppato un'identità musicale riconoscibile in una carriera lunga quasi vent'anni, con all'attivo tredici album, una decina di colonne sonore tra cinema e tv e numerosi concerti dal vivo, condividendo i palchi con Sun Ra e la sua Arkestra, i Muse e il profeta del neo-funk Thundercat, oltre a venire campionati da giganti del rap americano quali Jay-Z, Dr. Dre e Timbaland.

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