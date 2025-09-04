La Consulta Giovani di Oristano annuncia la IX edizione del Mercatino del Libro Scolastico Usato, che ripartirà dal 9 settembre nella nuova sede del Circolo Bocciofilo di Via Cagliari. L'iniziativa è nata per aiutare le famiglie nell'acquisto dei testi scolastici, che hanno prezzi sempre più alti.

Il mercatino sarà aperto dalle 18:00 alle 20:00. I libri saranno in adozione sia per la consegna che per la scelta presso gli istituti superiori di Oristano. I libri di tutte le materie saranno riconsegnati ai proprietari, e in caso di mancato ritiro saranno destinati in beneficenza.

Il presidente Simone Crobu dichiara: "Un evento atteso che aiuta concretamente le famiglie ad affrontare i costi dei testi scolastici".

La consegna dei libri è prevista per il 9, 10 e 16 settembre; la scelta invece il 17 e 18 settembre, mentre la restituzione il 22 e 23 settembre.

Il mercatino è stato possibile grazie al sostegno dell'Amministrazione Comunale, all'Assessore alle Politiche Giovanili Antonio Franceschi e all'Assessora ai Servizi Sociali Carmen Murru.

© Riproduzione riservata