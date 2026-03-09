Ancora un incontro sulla salute mentale al Centro Servizi Culturali Unla (via Carpaccio 9) di Oristano. Domani, martedì 10 marzo, dalle 18, si svolgerà un nuovo appuntamento con “Agorài”, iniziativa promossa dal Centro di Salute

Mentale (Csm) di Oristano ed aperta a tutta la popolazione, in particolare alle associazioni e agli enti del terzo settore impegnati in questo campo. Si tratta di un’iniziativa itinerante che vuole portare negli spazi pubblici la discussione sulla salute mentale, coinvolgendo tutti gli attori che con ruoli e compiti diversi – operatori sanitari, familiari, associazioni – si occupano di questo tema. Numerosi, a Oristano e in altri centri della Sardegna, gli appuntamenti già organizzati sul tema. “Il progetto nasce dal desiderio di far incontrare persone, associazioni ed enti del territorio che si occupano di salute mentale, per conoscersi, ascoltarsi e progettare insieme – spiegano gli organizzatori – Attraverso un ciclo di incontri comunitari, “Agorài” vuole diventare uno spazio fisico e relazionale, aperto e accogliente, dove ciascuno possa sentirsi parte attiva, su un piano di pari dignità. Un luogo in cui condividere esperienze, bisogni, idee e buone pratiche, e da cui far nascere dialogo, collaborazione e nuove iniziative. Agorài è uno spazio da abitare insieme, per trasformare l’incontro in relazione e la relazione in cura. Invitiamo caldamente le associazioni, gli enti del terzo settore e tutti i soggetti interessati a partecipare, a presentarsi alla comunità e a contribuire alla costruzione di reti sociali naturali di cura, capaci di sostenere le persone e rafforzare il tessuto umano del territorio”.

