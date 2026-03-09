Per cinque giorni, da oggi sino a venerdì artisti, scienziati, richiedenti asilo si confronteranno su biodiversità, turismo sostenibile, migrazione e getteranno le basi per spettacoli di danza, video, conferenze da diffondere al pubblico e per il secondo volume della collana “Icemura”. Ad ospitare "Overlap", workshop residenziale multidisciplinare, sarà ancora una volta l'isola dell'Asinara.

Artisti, esperti di differenti discipline (danza, fotografia, videoarte, urbanistica, psicologia, antropologia, scienze umanistiche e sociali) e giovani richiedenti asilo saranno coordinati da Dario La Stella e Valentina Solinas dell’associazione capofila Senza Confini Di Pelle.

Un meeting all’aria aperta per portare avanti e approfondire i temi ecologici al centro del progetto, periodicamente presentati al pubblico in Sardegna, in Italia e all’estero attraverso mostre, spettacoli di danza, conferenze, video, concerti e pubblicazioni scientifiche. Anche da questa nuova edizione del workshop nasceranno restituzioni artistiche e scientifiche da elaborare e diffondere nei prossimi mesi. Tra queste, il secondo volume della giovane collana editoriale “ICeMuRA”, fondata e curata da Senza Confini Di Pelle, che come il primo volume (presentato nel 2023 al Salone del Libro di Torino) unirà testi, immagini e contenuti multimediali per raccontare in maniera appassionante il progetto Overlap e l’Asinara.

Durante il workshop i partecipanti afferenti alle diverse discipline del progetto vivranno un’esperienza condivisa, immersi nell’ecosistema dell’isola, e svilupperanno idee, intuizioni, azioni partecipative che chi si troverà a passare per i sentieri e le calette dell’Asinara avrà l’opportunità di vedere nascere in presa diretta. Il team “Overlap” si arricchisce, inoltre, quest’anno di due nuovi, preziosi elementi: il regista e video artista Tore Manca, autore di reportage e lungometraggi di grande forza visiva (tra questi, il pluripremiato “The man of trees”) e la danzatrice Martina Auddino, interprete dello spettacolo Inferno di Roberto Castello, premio UBU nel 2022

