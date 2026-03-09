I "Dialoghi nuragici" partono domani da Carbonia. Si tratta di incontri organizzati da "La Sardegna verso l’Unesco" dedicati alla civiltà nuragica e ai suoi monumenti, e dunque al riconoscimento universale di questa unicità storica culturale.

Proprio Carbonia vanta - oltre al rinomato nuraghe Sirai, al centro di studi affidati da anni all'equipe dell'archeologa Carla Perra - altre decine di testimonianze nuragiche.

Appuntamento domani alle 17.30 nella sala conferenze del centro ricerche scientifiche della Sotacarbo, presso la Grande Miniera di Serbariu. Sarà il primo di tre appuntamenti imperdibili.

Si comincia per l'appunto il 10 marzo con il convegno dal titolo "Sulle tracce del nostro antico DNA. In viaggio attraverso il Mediterraneo", con Valeria Nurchi e Paolo Francalacci. Poi si scivola al 24 marzo con "Nuraghi. Lo scatto fotografico che riesce a far parlare la bellezza", con Giampaolo Pitzurra, Fabrizio Bibi Pinna e Alessandra Cossu. Quindi il 14 aprile "L’uomo cerca il divino. Succedeva anche al tempo dei nuragici", con Maurizio Melis e Nicola Dessì. Attesi tanti osservatori e appassionati desiderosi di approfondire l’unicità di questo straordinario patrimonio diffuso in tutta la Sardegna.

© Riproduzione riservata