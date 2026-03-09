Un pomeriggio dedicato ai libri, all’ascolto e alla condivisione. Venerdì 13 marzo, alle 17.30, la Biblioteca comunale di Guamaggiore ospiterà l’incontro con Gianfranco Gabriele Pinzuti, autore del romanzo “Biografia di un sopravvissuto a se stesso”. L’appuntamento si svolgerà in un clima informale: attorno a una tazza di tè e a un dolce, i partecipanti potranno ascoltare la voce dell’autore e dialogare con lui attorno a una storia intensa, che parla a chiunque abbia attraversato momenti difficili e abbia trovato la forza di rialzarsi.

Il romanzo racconta proprio questo passaggio: la fragilità che non diventa resa ma occasione di trasformazione, fino a diventare una forza capace di lasciare il segno. Un percorso umano prima ancora che letterario, fatto di cadute, resistenza e rinascita. L’iniziativa si inserisce nel calendario di attività che la Biblioteca comunale promuove con continuità: presentazioni di libri, incontri culturali e momenti di lettura che rendono questo spazio sempre più un luogo vivo per la comunità. Solo nelle scorse settimane, negli stessi locali nel centro del paese, è stato presentato il romanzo “Margherita” della scrittrice cagliaritana Patrizia Floris, altro appuntamento che ha richiamato l’attenzione dei lettori del territorio.

© Riproduzione riservata