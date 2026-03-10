Fedez, Francesca Michielin e Manuelito saranno i protagonisti musicali del Concerto di Pasquetta 2026 organizzato dal Comune di Arzachena, lunedì 6 aprile al Parco Riva Azzurra di Cannigione.

«Il Concerto di Pasquetta è un appuntamento identitario per la nostra comunità e un momento di grande richiamo per il territorio. Anche quest’anno proponiamo un cast di altissimo livello, con artisti che rappresentano alcune delle voci più seguite e innovative della musica italiana – afferma l’Amministrazione Comunale – la presenza di Fedez, reduce dal palco di Sanremo, insieme a Francesca Michielin e Manuelito, conferma la volontà dell’Amministrazione di offrire eventi di qualità che valorizzino Cannigione e l’intero Comune di Arzachena all’inizio della stagione turistica. Sarà una giornata di festa, partecipazione e promozione del nostro patrimonio naturale e culturale.

Il Concerto di Pasquetta è un appuntamento che richiede mesi di preparazione e un coordinamento accurato tra uffici e organizzatori. Abbiamo lavorato per garantire un cast di qualità e un evento accessibile e ben strutturato, capace di accogliere il grande pubblico che tradizionalmente partecipa a questa giornata. Cannigione è pronta a ospitare una manifestazione che unisce musica, comunità e promozione del territorio».

«La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso un grande evento musicale in uno dei luoghi più suggestivi della costa - scrive ancora l’amministrazione comunale - e si inserisce nella tradizione degli eventi pasquali che negli anni hanno visto esibirsi ad Arzachena artisti di fama nazionale, contribuendo alla crescita dell’attrattività turistica del territorio e al sostegno delle attività economiche locali».

© Riproduzione riservata