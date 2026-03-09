Il mondo delle donne, tra vita privata e professionale, è il tema al centro della iniziativa “Cantos de Feminas”, l’evento in programma giovedì 12 marzo, alle ore 17.30, presso la biblioteca comunale di Ittiri, un appuntamento dedicato all'universo femminile. Una serata tra prosa e poesia, dove le voci si alternano tra la lingua sarda e italiano e raccontano storie di donne, vittime di drammi ma anche protagoniste di eventi che hanno fatto contribuito a migliorare l’umanità.

Attraverso le letture si esplorerà lo sfaccettato mondo delle donne, raccontando le mille sfumature che rendono unico e straordinario l'universo femminile. Un omaggio a tutte le "fèminas" che, con la loro forza silenziosa, scrivono ogni giorno la storia. A moderare la serata sarà Giommaria Pinna mentre le letture sono a cura di Domenico Soggia. L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con l’amministrazione comunale di Ittiri, il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas e la Cooperativa Comes.

© Riproduzione riservata