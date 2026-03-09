Un inno alle "donne che hanno dato fastidio", aiutando a cambiare la storia: questo è "Tutte le volte che le donne...", la conferenza-spettacolo dell'avvocata e attivista Cathy La Torre, in tournée dall'anno scorso per tutta Italia e finalmente in arrivo al Teatro Massimo di Cagliari, per le 21 di martedì 10. Scritta dalla sua stessa protagonista insieme alla giornalista Sarah Buono e allo sceneggiatore Gabriele Scotti, dirige la pièce il celebre regista teatrale Bruno Fornasari.

Proemio a "Tutte le volte che le donne..." è proprio il discorso sulla repressione, del diverso e del dissenso: se un tempo in Occidente sovrani, élite e intere società cercavano di mettere a freno il libero pensiero tramite soprusi, censure e visioni conformiste, oggi l'atto repressivo si insinua in modi più subdoli, ma non per questo meno pervasivi. Da qui parte così una narrazione che riaccende una luce su figure femminili geniali, sovversive e perciò tralasciate dagli annali.

Con un approccio tanto coinvolgente quanto tagliente, La Torre intende restituire voce alle donne dal passato al presente, nel suo tipico stile diretto, ironico e dai momenti brillanti e nell'intrecciarsi di biografie riscoperte, lotte rimaste invisibili e conquiste mai celebrate a dovere. Un atto che viene definito "d'amore e di giustizia" verso tutte coloro che ancor oggi lottano per essere riconosciute, ascoltate e rispettate, guidando il pubblico fra riflessioni e grandi ispirazioni.

