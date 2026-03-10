Lo scrittore Piergiorgio Pulixi torna a Porto Torres per Éntula con il suo nuovo romanzo “Tutte le ragazze mentono” (Rizzoli), un mistery per giovani adulti che ha per protagonista e voce narrante Melissa, sedicenne che ha appena perso sua sorella Denise in modo tragico. Il caso viene archiviato come suicidio, ma Melissa non crede a questa versione dei fatti e inizia a indagare per conto proprio ritenendo che Denise sia stata assassinata e che l’omicida sia da cercare nel gruppo di amiche di sua sorella. Lunedì 16 marzo alle 18, Pulixi presenterà l’opera in conversazione con Alessandra Sannino nell’auditorium del liceo scientifico Paglietti di Porto Torres (via Bernini) in un incontro aperto al pubblico realizzato con il sostegno del Comune di Porto Torres e in collaborazione con la libreria Koinè Ubik di Porto Torres e i Centri odontoiatrici Massaiu.Il romanzo racconta la storia di Melissa che non ha pace da quando sua sorella Denise, la ragazza perfetta che tutti ammiravano, è stata trovata morta sui binari del treno. Mentre la polizia archivia il caso come un tragico suicidio, Sissy non si rassegna: è convinta che ci sia molto di più dietro quella fine inspiegabile. Perché Denise non aveva alcun motivo di togliersi la vita. E soprattutto, perché gli amici della ragazza sembrano così sfuggenti? Spinta da un desiderio di verità che sfiora l'ossessione, Melissa inizia a indagare sul gruppo di amiche più popolari del paese, ragazze bellissime e perfide che forse sanno molto più di quanto ammettano.

