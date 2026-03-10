Il Comune di Gonnostramatza, tra le sue ultime attività ha programmato un laboratorio di animazione dedicato alla pratica del tiro con l’Arco. La finalità dell’ente è quella di voler coinvolgere attivamente la popolazione di Gonnostramatza. L’attività è rivolta ai residenti con un’età dai 17 anni in poi e si svolgerà ogni venerdì, per un totale di 10 incontri, a partire dal 10 aprile prossimo.

Intanto, l’ente ha avviato le iscrizioni presso il Servizio Sociale Comunale entro il 31 marzo. Per la partecipazione è prevista anche una quota di contribuzione a carico dell’utenza. Le informazioni e i moduli di iscrizione al laboratorio sono presenti nel sito istituzionale del Comune.

