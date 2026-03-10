Gonnostramatza, entro il 31 marzo le iscrizioni al laboratorio di animazione organizzato dal ComuneTra le attività anche un laboratorio dedicato alla pratica del tiro con l’Arco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Gonnostramatza, tra le sue ultime attività ha programmato un laboratorio di animazione dedicato alla pratica del tiro con l’Arco. La finalità dell’ente è quella di voler coinvolgere attivamente la popolazione di Gonnostramatza. L’attività è rivolta ai residenti con un’età dai 17 anni in poi e si svolgerà ogni venerdì, per un totale di 10 incontri, a partire dal 10 aprile prossimo.
Intanto, l’ente ha avviato le iscrizioni presso il Servizio Sociale Comunale entro il 31 marzo. Per la partecipazione è prevista anche una quota di contribuzione a carico dell’utenza. Le informazioni e i moduli di iscrizione al laboratorio sono presenti nel sito istituzionale del Comune.