Sarà un modo per ricordare quella tragedia e, al tempo stesso, per riflettere su un tema purtroppo ancora drammaticamente attuale e comprendere e fare della memoria un atto di responsabilità collettiva. Il Comune di Nurachi invita tutta la cittadinanza a partecipare a un momento di memoria e riflessione dedicato a una pagina dolorosa: il femminicidio avvenuto a Nurachi nel 1956. L'appuntamento è per venerdì 24 aprile alle 18 nella biblioteca comunale.

Prima il prologo a cura di Carla Salaris, poi il racconto della vicenda storica a cura di Santina Raschiotti e poi la lettura della poesia scritta da Chiarina Porcheddu in ricordo della tragedia, interpretata da Antonio Garau. Seguiranno gli interventi di Martina Dell'oro, consigliera di Parità della Provincia di Oristano e Francesca Marras, responsabile del Centro Antiviolenza di Oristano. Ma non solo. Al termine dell'incontro, nel parco della biblioteca, verrà inaugurata la panchina rosa, simbolo di impegno continuo contro la violenza di genere e in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio.

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