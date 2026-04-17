Il Parco Naturale di Gutturu Mannu si prepara a vivere la primavera con un fitto calendario di appuntamenti tra natura, cultura ed esperienze all’aria aperta. Un programma che tra aprile e maggio coinvolgerà famiglie, escursionisti, appassionati di fotografia e visitatori di tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare uno dei più importanti polmoni verdi del sud Sardegna. Gli eventi di aprile sono già partiti con attività educative, visite guidate e laboratori outdoor, a cui si aggiungono escursioni nei sentieri dell’Oasi WWF. Il mese si chiuderà con due appuntamenti di richiamo: il 25 aprile “Sa Marcia Longa di Sarroch” e il 26 aprile una giornata dedicata a trekking e fotografia.

Il calendario di maggio si presenta ancora più ricco e variegato. Accanto alle escursioni nel parco, spazio anche alla cultura e all’arte. Per tutto il mese “Casa Melis si veste d’arte” con esposizioni ed eventi diffusi sul territorio. Tra gli appuntamenti principali figurano il Gran Tour dell’Oasi WWF (2 maggio), l’escursione lungo l’antica strada romana Nora–Bithia (3 maggio) e la “Passeggiata mitologica” (10 maggio), che unisce natura e narrazione. Il 9 maggio è previsto “Capoterra per i giovani”, mentre il 22 maggio sarà la volta di “Genti Arrubia”. Il programma si chiuderà il 31 maggio con un evento serale dedicato alla luna piena, con escursioni notturne nel parco.

Un’iniziativa che punta a promuovere il patrimonio naturalistico e culturale di Gutturu Mannu, incentivando un turismo sostenibile e consapevole. Le attività sono organizzate con il contributo di guide escursionistiche, associazioni e operatori culturali del territorio. «Mostrare nel periodo primaverile boschi, siti di importanza storica e archeologica permette agli escursionisti di apprezzare ancora di più questi luoghi», ha dichiarato Walter Cabasino, sindaco di Pula e presidente del Parco. «Il parco è patrimonio delle comunità di questo territorio, vogliamo che i visitatori diventino una presenza costante e possano godere della straordinaria bellezza di questo immenso polmone verde». Sulla stessa linea Giovanna Cocco, referente del Centro visite di Piscinamanna e Pantaleo: «Grazie al contributo delle associazioni e delle guide ambientali siamo riusciti a costruire un cartellone ricco di appuntamenti, pensato per far conoscere il parco sotto ogni punto di vista. Con ‘Primavera nel parco’ vogliamo avviare un percorso di valorizzazione e fruizione di un patrimonio di inestimabile valore come l’oasi di Gutturu Mannu».

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