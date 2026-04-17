"Libri al profumo di tè", a Selargius appuntamento con la lettura e la condivisione culturaleOspite della serata la scrittrice Claudia Marras
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L’associazione culturale "Animus teatro" organizza “Libri al profumo di tè”, un appuntamento dedicato alla letteratura e alla condivisione culturale. L'appuntamento è per il 30 aprile alle 16.30, al Centro polivalente – saletta convegni (II piano) Piazza Si ‘e Boi – a Selargius. Ospite della serata la scrittrice Claudia Marras.
Durante l'evento, sorseggiando un tè, le attrici di Animus Teatro leggeranno alcuni brani tratti dal libro di Libero Pensatore.
Dialogherà con l’autrice, Daniela Marroccu. Le letture saranno accompagnate dalla musica del Trio Trabacal & Sound Bass. Ingresso libero.