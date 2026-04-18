Gemellaggio tra il Rotary Club Arzachena Porto Cervo e il Rotary Club Courmayeur–Valdagne. L’accordo, siglato ieri sera a Courmayeur, rappresenta, è scritto in un comunicato, “non solo un momento formale, ma l’avvio di una collaborazione concreta e duratura tra i due Club, accomunati dai valori rotariani e da una visione condivisa orientata al servizio, alla sostenibilità e allo sviluppo delle comunità locali”.

Il Rotary Club Courmayeur-Valdagne si distingue per una consolidata tradizione di impegno sul territorio alpino, con una forte vocazione internazionale e una particolare attenzione alla valorizzazione dell’ambiente e dell’accoglienza. Il gemellaggio si pone l’obiettivo di sviluppare progetti condivisi su tematiche di interesse comune, tra cui: la tutela degli ecosistemi naturali; la promozione di un turismo sostenibile e di qualità; il sostegno alle nuove generazioni e alle comunità locali.

Nel corso della cerimonia, il presidente del Rotary Club Arzachena Porto Cervo, Alessandro Carta, ha sottolineato l’importanza del legame umano alla base dell’accordo, evidenziando la stima e l’amicizia che lo uniscono al presidente del Rotary Club Courmayeur - Valdagne, Danilo Di Donna, quale fondamento di questa collaborazione.

© Riproduzione riservata