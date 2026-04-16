Si torna a teatro con tutta la famiglia, per una fresca novità all'esordio: prosegue anche in questo aprile la rassegna On Stage di Artisti Fuori Posto, che dopo l'appuntamento della scorsa settimana con "L'Enigma di Leonardo" – e prima di trasferirsi al Massimo per il gran finale di maggio, con "Nosus" – farà ritorno venerdì alle 11 e sabato alle 17:30 con la nuova, originale produzione "Rumore - Frequenze Ribelli", ancora una volta allo Spazio Off di via Chiara Lubich 32.

In uno spettacolo ricco di avventura e divertimento, la storia si apre in una versione distopica del nostro mondo, dove un Ministero del Controllo Musicale ha proibito di ascoltare musica, e di raccontarne la millenaria storia. Da allora, il mondo è sprofondato nel silenzio, ma proprio tramite il rumore e la riscoperta del suono i protagonisti arrivano a contattare i musicisti ribelli di un luogo chiamato la Zona, l'unico dove la lunga mano del Ministero non può arrivare.

In una pièce per tutte le età scritta e interpretata da Alessandro Redegoso, saranno sul palco a recitare con lui anche Alessio Arippa e Paolo Salaris, mentre le voci narranti e fuoricampo vedranno all'opera Filippo Salaris in questa prima assoluta, che rappresenta la penultima data di On Stage in questo 2026.

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