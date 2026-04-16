È tutto pronto a Tissi per celebrare la giornata dell’asparago selvatico, uno dei prodotti che meglio raccontano la primavera e il legame profondo tra la comunità e il suo territorio. Domenica 19 aprile fin dalle prime ore del mattino, tra il Belvedere Pais e Via Roma, il paese si anima con stand, degustazioni, laboratori e momenti di incontro che intrecciano gastronomia, cultura e partecipazione.«La sagra nasce dal desiderio di valorizzare un prodotto che da generazioni accompagna le abitudini stagionali dei tissesi-afferma la presidentessa Laura Santucciu-. La raccolta dell’asparago selvatico è un sapere diffuso, parte della nostra identità. Attraverso la cucina, i laboratori e il racconto delle tradizioni vogliamo trasformare questa giornata in un’occasione di incontro, scoperta e comunità». Dalle 10 il Belvedere Pais ospita la decorazione artistica del pane a cura di Biancarosa Pazzola, un laboratorio che unisce manualità, creatività e tradizione. Alla stessa ora lo chef Fabio Zago propone i suoi risotti all’asparago selvatico, guidando il pubblico in un percorso tra sapori stagionali e interpretazioni contemporanee. Alle 10.30 spazio alla creatività culinaria con Asparagoloso, il concorso per cuochi amatoriali dedicato all’asparago selvatico. I partecipanti si sfidano nella preparazione di piatti originali, in un clima di convivialità che coinvolge pubblico e territorio. Dalle 10.30 e alle 15 prenderà il via il trekking urbano con partenza dal piazzale della Chiesa di Santa Anastasia. Il percorso, curato dall’Associazione Itinera Romanica – Amici del Romanico, attraversa alcuni luoghi significativi del paese: l’Ipogeo, il Lavatoio, la Cooperativa Agricola Tissese e Santa Vittoria. Un’occasione per scoprire storia, paesaggio e identità locale.A partire dalle 12.30 verrà servito il menù della giornata, preparato dagli chef dell’Associazione Cuochi Provincia di Sassari. Il costo di 15 euro comprende: polpette fritte con salsa di asparagi, gnocchetti con carbonara di asparagi, porchetta e timballo di asparagi, acqua o vino. Via Roma poi diventa il cuore musicale della giornata. Alle 14:30 si esibiscono i Nakama Live Band, seguiti alle 17 dal tributo a Rino Gaetano interpretato da Alessandro Azara. A chiudere la serata, dalle 19, il DJ set di Valerio Laconi, che accompagnerà il pubblico fino alla conclusione dell’evento. Saranno presenti hobbisti con le loro creazioni, diversi espositori, l’ASD Futsal Tissi che servirà gelati e i comitati di Santa Vittoria e Santa Anastasia con il loro street food per tutta la giornata.

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