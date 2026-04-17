Camminare insieme per promuovere salute, consapevolezza e partecipazione: il Comune di Dorgali organizza la terza edizione della “Marcia della Salute”. Si svolgerà sabato 18 aprile, con partenza alle 9 dal campo sportivo di Osolai. L’iniziativa, promossa dall’assessorato ai Servizi sociali e Sport - in collaborazione con l’Asd Dorgalese calcio e le associazioni sportive locali - è aperta a tutta la cittadinanza.

Sport e salute

«La Marcia della Salute è un appuntamento importante per la comunità dorgalese», dichiara l’assessore ai Servizi sociali e Sport del Comune di Dorgali, Bernardo Carotti. «Attraverso questo progetto intendiamo promuovere l’attività fisica, la prevenzione e una maggiore consapevolezza sui temi della salute, coinvolgendo in particolare i più giovani e le realtà sportive del territorio. Per fare questo - prosegue Carotti - abbiamo arricchito il programma con iniziative di formazione e ascolto, che saranno coronate da un evento finale, il 7 maggio alle 18 al Centro culturale di Dorgali: l’incontro di giovani, atleti, allenatori e società con l’ingegnere Luigi Mazzola, protagonista per vent’anni della Formula 1, accanto a campioni come Schumacher e Raikkonen. Di fatto, un professionista dall’esperienza sconfinata, che in passato ha pure lavorato con una leggenda del tennis come Novak Djokovic, oltre a essere stato anche dirigente della Ferrari. Oggi Mazzola è formatore internazionale in “Intelligenza emotiva”, per cui potrà sicuramente portare un punto di vista nuovo ed esperto su temi come performance, leadership, gestione della pressione, lavoro di squadra».

L’evento

La “Marcia della Salute” nasce nel 2024 come progetto dedicato alla promozione di stili di vita sani, con particolare attenzione alla corretta alimentazione, alla prevenzione sanitaria e alla pratica dell’attività fisica. Attorno alla tradizionale camminata, assai partecipata, si è sviluppato un programma sempre più ricco, che nell’edizione 2026 è stato caratterizzato da incontri formativi rivolti ad atleti, tecnici, dirigenti, studenti e famiglie, con il contributo della nutrizionista Angela Fois e della psicologa dello sport Gianna Manca. Sono inoltre previsti corsi gratuiti Blsd per le associazioni sportive locali.

Il percorso

La Marcia della Salute si svilupperà tra le campagne del territorio: dalla partenza a Osolai, si attraverserà la strada romana in direzione Su Babbu Mannu, con rientro da Iscala ’e Nuracoro (Iscala ’e Tillai) e passaggio per Mariaughia. L’arrivo è previsto entro le ore 12.00, seguito da un momento conviviale.

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