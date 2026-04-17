Domani, sabato 18 aprile, il primo dei due appuntamenti primaverili di “Un arcipelago senza plastica”; il gruppo di volontari scende di nuovo in campo nelle isole dell’arcipelago-parco di La Maddalena. Non meno di 50 volontari ma il numero potrebbe essere anche superiore opereranno tra le isole di Maddalena, Caprera e Santo Stefano, intervenendo sia nelle aree interne sia lungo le coste. Il secondo evento, previsto per il 16 maggio, coinciderà con la sedicesima edizione di “Arcipelago No Limits”, e coinvolgerà tutte le isole dell’arcipelago. In questa occasione, oltre alla pulizia delle spiagge, è prevista anche la bonifica dei fondali marini grazie alla collaborazione dei diving locali e alla partecipazione dei subacquei dei Carabinieri.

Le iniziative, è scritto in un comunicato. “sono organizzate in sinergia con numerosi enti e realtà del territorio, tra cui l’Ente Parco, la compagnia Delcomar, il Comune di La Maddalena e diverse forze dell’ordine e partner isolani. Hanno già aderito 170 volontari, supportati da mezzi nautici tra cui motonavi, traghetti e gommoni. Non mancherà un momento commemorativo dedicato ai cari scomparsi, seguito dal tradizionale pranzo conviviale a bordo. Un impegno, quello dei volontari, interamente autofinanziato e guidato da un forte senso civico”.

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