Quattro eventi primaverili all’insegna del giornalismo, della musica e della cultura quelli in programma a La Maddalena con “CulturIsola Spring 2026”, rassegna che porta sul territorio nomi di rilievo del panorama artistico e giornalistico nazionale.

Si parte domani, martedì 21 aprile alle ore 18:00 al Teatro Primo Longobardo, con Sigfrido Ranucci e il suo “Diario di un trapezista”, un incontro-spettacolo che intreccia racconto personale e riflessione sul mestiere dell’informazione. Il giorno 26 d’aprile, domenica prossima, sempre al Teatro Primo Longobardo, è in programma invece un omaggio musicale a Ennio Morricone, dal titolo “Inseguendo quel suono”.

Il calendario prosegue ai Magazzini Ilva di Cala Gavetta, l’ultimo del mese di maggio, il 31, con Pietro Catzola, il cuoco dei Presidenti della Repubblica, da Francesco Cossiga a Oscar Luigi Scalfaro, e poi Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano ed ora Sergio Mattarella. L’ultimo appuntamento è con Piergiorgio Pulixi che presenterà il suo libro "Il nido del corvo". La serata avrà un accompagnamento musicale e la presenza dell’editore, Paolo Sorba.

CulturIsola è organizzata dal Comune di La Maddalena per interessamento dell’assessora, Stefania Terazzoni e del delegato Luca Falchi. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

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