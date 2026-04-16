Una storia che affonda le radici nel lontano 1921 e festeggia un importante traguardo formale: sabato 18 aprile alle 20 il Teatro Antica Valeria di via Aldo Moro, a Decimomannu, ospiterà il "Concerto di Primavera" del gruppo Bandistico “Vincenzo Bellini” Ets, un evento speciale dedicato al 50° anniversario della sua costituzione legale (1976-2026).

La serata, diretta dalla maestra Roberta Deiana e presentata da Emanuela Zucchi, offrirà un programma che metterà in luce la versatilità dell'organico bandistico. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio sonoro che spazia dal romanticismo di Schubert alle ritmiche iconiche dei Carmina Burana di Carl Orff, passando per i celebri Quadri di una esposizione di Mussorgsky e l'energia della Second Suite di Holst.

Il concerto non è solo un appuntamento musicale, ma un omaggio a cinquant'anni di storia, passione e aggregazione sociale. Con il patrocinio gratuito del Comune di Decimomannu e il sostegno della Regione, l'evento ribadisce il ruolo centrale della Banda "Bellini" come custode della tradizione e promotrice di cultura tra le nuove generazioni.

«Cinquant'anni di note sono un patrimonio collettivo. Questo concerto è il nostro modo di ringraziare la comunità che ci sostiene dal 1976».

L’ingresso è libero e gratuito.

(Unioneonline)

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